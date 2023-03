La Segura se deja ver en la tina sin nada de ropa, muestra las bubis y le llueven críticas

Creadores de contenidos hay muchos, pero una de las que más se destacan en las redes sociales en Colombia es Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura.

La joven publica todo tipo de contenidos por medio de su cuenta personal en Instagram, pero hace poco le regaló a sus fans dos fotos con las que dejó poco a la imaginación y es que en ellas se quitó toda la ropa y quedó como 'Dios la trajo al mundo'.

En las imágenes se puede ver que La Segura se acostó en una tina y con algo de espuma dejo sus pechos al aire libre, pero para evitar la censura de Instagram, se tapó los pezones con sus dedos.

Junto a su posteo la joven escribió: "No tengo un Rolex, pero si tengo unas tremendas chichisss y la 🧀🤣 Así 🤡 quedaron las pinches envidiosas".

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por algunas personas en las redes sociales quienes la criticaron, ya que para ellos, La Segura tiene operadas las bubis y por ese motivo se le ven tan bien.

"No no tienes, te pusiste que es MUY diferente", "No aprendió... después sale a quejarse y le mete culpa a los médicos.", "Operada cualquiera las tiene 😂", "Si grandes pero operadas a este siglo todo el mundo se opera, nada natural", son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Por otro lado, recordemos que La Segura ha sufrido por muchos años debido a los bipolímeros y, aunque se ha realizado varias cirugías de extracción de esta venenosa sustancia, su calidad de vida no es buena debido a que siente con regularidad dolores en las zonas en las que tiene las macromoléculas.

Hace poco la joven volvió a revelar que ingresará de nuevo al quirófano debido a que su cuerpo estaba 'podrido' con ese veneno.

"Siento que el man me va a decir que me tienen que intervenir otra vez, pero me da mucho miedo porque me dicen que con las otras resonancias que me hicieron, yo lo tengo muy adentro del músculo, donde hay una terminación nerviosa y allá no puede entrar ningún cirujano. Ellos llegan a un punto", dijo La Segura en un video.

