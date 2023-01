La Segura sufre incidente en pleno video y ni por enterada; mostró el hilo del tampón

La Segura sorprendió en redes sociales al salir en bikini bailando el reciente y polémico éxito de Shakira junto a Bizarrap. Aunque la influencer buscaba mostrar su escultural cuerpo y promocionar sus productos, varios de los seguidores le 'echaron' ojo a un curioso detalle.

"Por lo menos la Shakira puso a facturar la tusa… y a usted hermana que el Ex le quedo debiendo hasta Plata? Etiqueten a su mejor amiga jajajajajaja", fue la descripción que La Segura le dio a su video, refriéndose al tema musical.

Según varios usuarios, a la caleña se le ve el hilo del tampón salir por la tanga; sin embargo, algunos salieron en su defensa, pues es algo usual en las mujeres y normal.

“Hilo de tampón a la vista", “jajajaaj la gente tiene lupa en los ojos , yo no había visto el hilo colgando”, “marta se te ve la mitad de la bemba ”, "no conocían un tampón, morrongos", “imposible dejar de ver el hilo que cuelga”, “muy bella… mis ojos vieron como un hilo de un tan pon”, “uno no sabe si ver los productos o el hilo jejeje”, son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con 300 mil reacciones.

Tras la difusión del video y los cientos de comentarios sobre el percance, la influencer reaccionó en medio de risas a través de sus historias; relató que si no hubiese sido por sus seguidores no se da cuenta.

"Más bailó la cuerda del tampón que yo", dijo la caleña entre risas, mientras uno de sus amigos se le burlaba.

"¿Por qué me pasan esas cosas a mi? (...) A cualquier mujer le puede pasar, no sé si es que soy ciega o qué", agregó.

Además, explicó que no borrará el video pues como la canción de Shakira está "facturando", ya que con él promociona algunos de sus productos.