La trágica y última despedida entre Shakira y Piqué; filtraron detalles inéditos

Luego de la separación de una de las parejas más famosas dentro del mundo futbolístico y de la farándula, se creó toda una conmoción que terminó en una cadena de rumores sin cesar, mientras que Shakira escribía canciones para calmar su dolor, el futbolista Gerard Piqué iniciaba su relación sentimental con Clara Chía, una joven española con la que relacionan ser una causante de la ruptura.

Poco tiempo después de su separación, repartición de bienes y custodia de sus dos hijos, Milán y Sasha quienes quedaron a cargo de su madre, decidieron partir y permitirse rehacer una nueva vida alejada de España, ciudad en donde fue fructífera la relación entre los famosos y pasaron la mayor parte de su matrimonio. Su nuevo destino permitiría elevar la vida artística de la cantante quien no estuvo tan presente durante varios años, ya que según ella, ser madre y esposa le consumía bastante tiempo.

Aunque estuvo predestinado después de las celebraciones navideñas, la familia no pudo trasladarse debido a graves afecciones de salud que presentó 'William Mebarak' padre de Shakira; sin embargo, hace poco recibió buenas noticias por parte de los médicos, quienes concluyeron que no podían realizarle una cirugía debido a varias complicaciones y la colombiana decidió no aplazar más su decisión.

Según una periodista española quien confirmó que luego de unas vacaciones de semana santa con el fin de descansar de toda la polémica, se dirigirán a su nuevo hogar ubicado en Miami, Estados Unidos; aparentemente no hubo ningún problema con respecto al traslado educativo de los menores ya que en ambas instituciones estuvieron de acuerdo y les pareció adecuado que se diera luego de las vacaciones.

Sin embargo, lo que causó gran conmoción fue la próxima llamada de la cantante hacia su exesposo, mientras le comentaba que tomaría camino fuera del país y obtuvo como respuesta un "ya había leído la noticia en la prensa", e inmediatamente la mujer aprovechó para recordarle que hace dos semanas recibió una carta por parte del padre de Piqué pidiendo que desalojaran el inmueble en el que habitaba junto a sus hijos.

Qué lección tan fuerte, Shakira dejó todo atrás por el amor de Piqué...ahora deja todo atrás por el amor más grande: el propio y el de sus hijos.

