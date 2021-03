¿Le solucionó algo? Claudia López le responde a Epa Colombia

Epa Colombia continúa teniendo serios problemas en su vida laboral. Ahora, una de las empresarias de productos de belleza más reconocidas del país, tiene cerradas las peluquerías.

Ante esto, Daneidy Barrera se vio en la obligación de escribirle a la alcaldesa de Bogotá Claudia López para buscar una solución que le permita trabajar tranquilamente.

Luego de varias horas la mandataria contestó el mensaje con una respuesta que no alivió la frustración de Epa, quien a través de un video volvió a responderle.

Estos fueron los argumentos que dio la funcionaria distrital tras la solicitud de Daneidy: “Hola Daneidy, hemos hablado con el alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe, Alejandro Rivera, para que te reúnas con él y su equipo de trabajo y conozcas las ayudas que muchos emprendedores como tú están recibiendo en medio de la pandemia y puedas acondicionar los espacios de tu negocio de una forma biosegura”.

Posterior a eso Epa Colombia afirmó que no necesitaba ayuda porque su negocio de keratinas estaba sólido y no se vio afectado por la pandemia del COVID-19.

Insistió que solamente quería tres cosas en específico: “Que me dejen generar empleo en Colombia, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que Invima me responda rápido y me apruebe”.

“No estoy pidiendo plata ni que me respalden, tampoco dármelas de ‘pobrecita’, porque gracias a Dios yo trabajo muy duro. Solo quiero que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, resaltó en el videoclip.