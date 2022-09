Lina Tejeiro está en la clínica; la actriz confesó lo que le está sucediendo

Lina Tejeiro es una de las artistas más queridas en la farándula colombiana y a quien le gusta compartir con sus seguidores todo lo que le sucede en su vida profesional y personal, por ese motivo hace poco reveló que ha estado hospitalizada durante las últimas horas.

Todo comenzó cuando su mamá, Vibiana Tejeiro, compartió en su Instagram una foto de Lina en una cama de hospital sin dar más declaraciones al respecto, por lo que la actriz unas horas más tarde decidió contar lo que le estaba sucediendo.

En sus historias dijo: "Resulta que es que, yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis porque siempre me da eso, entonces estoy esperando el resultado del urocultivo para saber cuál es el paso a seguir".

Lina Tejeiro aseguró que ya se siente un poco mejor, sin embargo, el dolor que sintió fue muy fuerte pero ya esta controlado.

La actriz suele ser bastante relajada para hablar de varios temas, por ese motivo decidió responder sin tapujos a aquellas personas que la criticaron diciendo que el dolor era por tener relaciones sexuales sin protección, por lo que aclaró que hace varios días no tiene sexo y además lo que sufre lo vive desde muy pequeña.

"Voy a aclararles algo, porque muchos doctores, supuestos doctores de Instagram, me están diciendo, ‘eso te pasa por tener relaciones sin protección’, a ver, hace días, no pasa y yo sufro de reflujo urinario", dijo Lina.

Durante su estadio en la clínica Lina ha recibido varias visitas, sin embargo, una de las que más le gustó fue la de su novio Juan Duque quien le llegó de sorpresa vestido de médico.

La emoción que la actriz sintió en el momento traspasó la pantalla y demuestran una vez más que el amor va más allá de lo que digan los demás.

