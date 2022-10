Lina Tejeiro responde si está o no embarazada y habla de proyectos; la captaron con pancita

Lina Tejeiro nuevamente se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que un programa de chismes rumorara que la actriz estaría embarazada de su actual pareja, el cantante Juan Duque; ella no tardó en sacarlos de dudas.

Según el rumor, la llanera de 31 años habría quedado en evidencia en diferentes fotografías en las que, al parecer, se le ven unos kilitos de más. Además, compararon su última celebración de cumpleaños con la del año pasado.

“Sus seguidores en redes sociales, que suman millones, han visto cambios significativos. Vemos una gran diferencia en el rostro de Lina Tejeiro (…). El año pasado hizo tremendo parrandón por su cumpleaños y botó la casa por la ventana. Se emborrachó y uso un vestido cortico. Sin embargo, este año solo compartió con su amor y amigos más cercanos en casa”, mencionaron en 'Lo sé todo', haciendo referencia a unos posibles cambios físicos por el supuesto embarazo.

Los rumores no pararon allí, pues también tuvieron en cuenta el uso de una bengala color rosa en medio de la celebración de cumpleaños y asumieron que se trataría de una revelación de sexo; hasta le habrían hecho la cuenta de cuántos meses de gestación podría tener Tejeiro.

“Por ahí dicen que Tejeiro tendría varios meses de embarazo. Dicen que tiene un poco más de 3 meses”, mencionan.

Tras la viralización, varios usuarios salieron a opinar e incluso de forma jocosa hicieron comentarios al rededor del tema; algunos tacharon de "apresurado" el análisis del supuesto embarazo.

"Sí que les gusta inventar", "pero qué imaginación", "ustedes embarazan a todo el mundo", son algunos de los comentarios en la publicación.

Lina Tejeiro no tardó en llegar a la caja de comentarios de la misma publicación y aclaró las cosas entre risas y hasta habló de proyectos: "uno no se puede subir de peso 4 kilos para un personaje, porque ya me embaracé. Jajajajajjaja"

Al parecer y según la actriz, se estaría preparando para un nuevo personaje. Se desconoce para qué producción será o si se trata de una novela o película. ¡El bebé tendrá que esperar!

