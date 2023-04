Lina Tejeiro se hará una explantación mamaria tras tener síntomas del síndrome de Asia

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas que hay en el país y quien por medio de sus redes sociales comparte todo tipo de contenidos, sin embargo, hace poco quiso hablar en su cuenta de Instagram sobre su salud y enviar un mensaje a sus millones de fans.

La celebridad compartió algunas historias en su red social en las que dijo que durante los últimos días ha sentido algunos síntomas extraños, los cuales se relacionaron con el síndrome de Asia.

Debido a esta situación, la actriz ha pensado bastante en su salud y por ese motivo reveló que está pensando seriamente en retirarse las prótesis mamarias.

"Es una decisión que tarde o temprano tengo que tomar, ya mi doctor me lo dijo, que por los síntomas que había presentado anteriormente, que son síntomas del síndrome de Asia, lo más probable es que también me explante. Así que vamos a ver cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión", dijo Lina Tejeiro.

Publicidad

Por otro lado, Lina Tejeiro le contó a sus seguidores que se alejó un poco de las plataformas digitales, ya que se encuentra recuperándose de su última cirugía de extracción de biopolímeros en sus glúteos y debido a esto no se encuentra muy bien anímicamente.

Recordemos que la también tiktoker ha pasado por varios procedimientos para poder quitar esta sustancia venenosa de su cuerpo, la cual durante muchos años le ha causado problema y aunque ella misma sabe que los bipolímeros nunca se los van a poder quitar por completo, las extracciones que se ha realizado si le han servido para mejorar su salud.

Debido a todos los problemas físicos que ha sufrido debido a las cirugías, ella aseguró que no volvería a realizarse algún tipo de procedimiento estético.

Publicidad

Te puede interesar: Las piroperas de La Kalle se metieron a una obra de construcción