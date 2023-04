Lina Tejeiro se prepara para ser mamá: "Construyendo mi mejor versión"

La reconocida actriz Lina Tejeiro es una de las figuras de la farándula más mencionadas en las redes sociales , conocida desde su aparición en la mítica novela 'Padres e hijos', cuando apenas era una niña; se ha convertido en el sueño prohibido de más de uno, gracias a su indiscutible belleza.

Luego de una larga historia con su ex pareja y cantante Andy Rivera , con quien compartió años de su vida desde su adolescencia, su vida amorosa se convirtió en una incógnita por parte de los seguidores del mundo de la televisión y la farándula colombiana, quienes siempre buscan encontrar si la actriz sale con alguien o no.

El último amorío que se conoció de Lina fue con el creador de contenido y cantante Juan Duque , con quien sostuvo una relación sentimental por unos pocos meses, la cual al parecer no terminó de la mejor manera, como ambos hicieron saber en sus redes sociales, aumentando los reflectores sobre Lina Tejeiro, quien parece no encontrar a su príncipe azul.

Pues bien, la actriz decidió compartir a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje reflexivo, como de costumbre, en el que mencionó la etapa de su vida en la que está y los propósitos que tiene para su futuro, sorprendiendo a sus seguidores al confesar que está en un proceso de mejora para cuando sea el momento tener una familia.

Publicidad

“Este proceso de amarme ha sido largo, pero enriquecedor, estoy construyendo mi mejor versión. No solo para mí que es lo más importante, si no para esa persona que será mi amor, que despertará en mí ese sentimiento de amar bonito, de ser mamá y que valorará cada pedacito de mi ser. Esa persona que llegue a mi corazón será el reflejo de mi autoestima”, escribió Lina, dejando claro que no está saliendo con nadie y está dedicándose tiempo para ser su mejor versión.

Este proceso de amarme ha sido largo pero enriquecedor, estoy construyendo mi mejor versión.

No solo para mi que es lo más importante, si no para esa persona que será mi amor, que despertará en mi ese sentimiento de amar bonito, de ser mamá y que valorará cada pedacito de mi ser.… — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) April 22, 2023

Te puede interesar: ¿Qué significa NEA en nuestro diccionario kallejero?