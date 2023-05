Lina Tejeiro soltó la sopa y habló de Andy Rivera: "9 años en donde nunca me dieron mi lugar"

Lina Tejeiro es una actriz colombiana que ha destacado en diferentes producciones y fuera de ellas por el gran carisma que demuestra, además de algunos asuntos personales de su vida que han salido a flote de varias maneras, dentro de las cuales resaltan sus relaciones sentimentales.

Una de sus relaciones más conocidas fue la que compartió con Andy Rivera , con quien estuvo durante largos años en medio de una relación presuntamente tóxica, puesto que terminaron y regresaron en diferentes ocasiones por malentendidos y actitudes un poco compulsivas.

Esto ocasionó que con el paso del tiempo se deteriorara, hasta el punto en el que rompieron por un largo tiempo, aunque tiempo después Lina decidió confesar que seguía sintiendo mariposas por el cantante.

Sin embargo, al parecer fue un nuevo intento fallido en el que ambos quedaron lastimados. Finalmente, la mujer inició una nueva relación sentimental con Juan Duque, que no perduró porque concluyó que no le estaban dando el valor o respeto que merecía.

Una nueva pronunciación al respecto surgió hace poco al ser invitada a un Podcast de las influenciadoras Calle y Poché, en el que tocaron temas de salud mental, heridas y apegos emocionales.

Pero cuando decidieron girarlo en torno a las relaciones amorosas, volvió a mencionar a Rivera de una forma sorprendente:

“Estuve en medio de una relación durante nueve años en donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y no me sentía lo que era, la novia. A mí nunca me dieron el título de novia. Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y si ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, contó Tejeiro.

Al parecer, concluyó esa etapa de su vida y se está preparando para poder amar libremente a amigos, familiares, conocidos o una pareja sentimental.

