Lina Tejeiro es la una de las usuarias de Instagram más influyentes del momento. La actriz comparte su día a día con sus seguidores quienes la apoyan en todo momento.

La influencer suele ser muy picante en sus redes sociales lo que hace que muchos la amen y otros no tanto, lo que si es cierto es que ella no se deja afectar por los comentarios negativos.

Lina publica todo tipo de contenido y hace poco compartió una serie de fotos donde la vemos muy elegante y a la vez sexy. Está con un traje de color beige de dos piezas y unas botas negras caña alta de cuero que le dan su toque de sensualidad. Junto a las fotos la actriz se refirió a la "Ciudad de la eterna primavera": "Medellín tiene buena mano 🙊🥰 Styling-Make up aulipraga. Pelo @pragasalon1".

Su posteo explotó en Instagram y ya tiene casi 300 mil me gusta y miles de comentarios como ¡Dios mío! ¡Que hermosa! 😍", "Medellín es ese novio que no sabíamos que necesitábamos", "Jajajajajjajaka confirmo Medellín tiene muy buena mano", "Me va tocar irme a vivir a Medellín pa’ ver si se me arreglo".

