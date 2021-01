Llorando, 'La Liendra' dijo que Luisa Castro lo había dejado, pero ella lo llamó "cínico"

El joven instagramer conocido como 'La Liendra' siempre está dando de qué hablar con el contenido que sube a sus redes sociales. Sin embargo, en cuestiones del amor no le ha ido muy bien y sus exparejas no lo tienen en un buen concepto.

A mediados del 2020 se conoció que el joven había terminado su relación con la linda Luisa Castro, pero ninguno de los dos salió a aclarar los motivos de la ruptura a los seguidores y quedaron muchas dudas, pues se veían muy felices al haberse mudado a una finca que compró 'La Liendra' en Pereira.

Sin embargo, después que la relación llegara a su final a Lusia Castro se le vio en Cartagena con el reguetonero Kevin Roldán y comenzaron los rumores de que la bella joven estaba iniciando un romance con el cantante urbano. SIn emabrgo, todo fue desmentido.

Posteriormente, comenzaron las puyas entre La Liendra y Luisa Castro, pues el instagramer subió un video en el que se disfrazaba de billete y dijo: "para que ver si te vuelvo a gustar". Esto provocó la furia de Luisa Castro quien también le respondió "que se ve mejor disfrazado de buen hombre".

Desde entonces, no paran los comentarios de que la pareja terminó por diferencias irreconciliables. No obstante, 'La Liendra' subió un video hablando de los difíciles momentos que pasó en el 2020 e hizo énfasis en la ruptura.

"“Este año que pasó fue muy duro. Terminé una relación que pensé que iba a durar mucho, pensé que estaba bien, cuando de la nada me dejaron. Me dio muy duro, no les voy a decir que no.", dijo 'La Liendra'.

Estas declaraciones ofendieron mucho a su exnovia quien no dudó en responderle que es "un cínico" y dejó un duro mensaje.

"Deja de decir que la relación se acabó de la nada, deja de ser tan cínico. Le agradezco a Dios por darme un corazón tan hermoso, que no permite contar la realidad de todo", dijo Luisa Castro.

No es la primera vez que una exnovia de 'La Liendra' sale a dar fuertes declaraciones en su contra, pues Mercedes Uhia, otra de sus bellas exparejas, también ha dicho que piensa muy mal de él.

¿En qué terminará todo esto? Por el momento, 'La Liendra' está feliz disfrutando de su noviazgo con la instagramer Dani Duke con quien también ha dado mucho de qué hablar.