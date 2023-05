Lowe León habla sobre Adhara y le tira pullas a Andrea Valdiri

El romance entre la bailarina Andrea Valdiri y el cantante Lowe León no solo fue fugaz, sino que también les ha dejado líos legales y toda una novela que parece no terminar, pues luego del nacimiento de su hija Adhara en el año 2021, inició una disputa por saber si él era realmente el padre.

Su amorío terminó hacia el año 2020 y algunos meses después, se conoció que la bailarina estaba saliendo con el creador de contenido, Felipe Saruma, incluso se hicieron virales varios videos donde aprecia que solo eran amigos, pero él la acompañaba en todo el proceso de su embarazo.

Prácticamente, Saruma adoptó a la pequeña Adhara y en parte a la otra hija de Andrea, Isabella, pues es quien se hace cargo de su crianza, la figura paterna en ese hogar. Juntos conforman hoy día una de las familias más seguidas y queridas en las redes sociales.

Hace algunos días se conoció el resultado de la prueba de ADN pedida por el juez en el caso que adelantan el cantante y la bailarina, los encargados de revelarlo fueron los abogados del equipo jurídico de Andrea, quienes confirmaron que el padre de Adhara es Lowe León.

Publicidad

El cantante no se había pronunciado hasta el momento, pero en una entrevista con el programa La Red, rompió el silencio, no sin antes advertir que es la última vez que habla sobre esto: “Esto no se le hace a un ser humano… Yo no quiero que mi hija crezca con una información errada. Esta es la última vez que voy a hablar de este tema”.

Sobre los cuestionamientos que le hacen acerca de su presencia como padre de la bebé, el cantante indicó: "siempre estuve pendiente y dispuesto a, y por razones que desconozco, siempre se me negó esa posibilidad de estar ahí presente, y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron".

Te puede interesar: Hipnosis en La Kalle, más de uno se emberracó