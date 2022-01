Luis Fernando Muriel demandado por no cumplir cuota mensual para el sostenimiento de sus 3 hijas

Paula Andrea Rentería Bryon, exesposa de Luis Fernando Muriel, presentó una demanda en diciembre pasado contra el jugador; según ella, no estaría cumpliendo con el acuerdo firmado en agosto en un juzgado de familia de Barranquilla para el sostenimiento de sus 3 hijas.

El acuerdo estableció que la custodia de las niñas quedaría a cargo de la mamá, y él se haría cargo de una cuota alimentaria mensual de $30 millones, pero solo está consignado $26 millones.

Publicidad

La mujer salió a denunciar el incumplimiento del acuerdo con Muriel: "Yo no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel). Pero en vista que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”, manifestó.

"No está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”, precisó.

Publicidad

Usuarios en redes sociales han salido en defensa del goleador del Atalanta de Bérgamo y han asegurado que es un número exagerado y que la mujer solo busca sacar provecho de su separación, mientras que otros dicen que es lo justo, teniendo en cuenta el sueldo del jugador.

En la demanda también se establece que esta que se le conceda a ella y sus hijas el 50% del sueldo que actualmente gana el futbolista anualmente en Italia, suma que asciende a 1.8 millones de euros, (3.929 millones de pesos colombianos), mensualmente esto significaría unos 327 millones de pesos.

Publicidad

Entre otras pretenciones a cargo de Muriel, estarían el pago de año escolar, afiliación a medicina prepagada, pagos de niñeras, servicios públicos y gastos de vacaciones de las menores; más de 500 millones de pesos anuales.