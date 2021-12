Luisa Fernanda W confesó que le dan celos las escenas de besos que Pipe tiene con otras mujeres

Luisa Fernanda W ha estado trabajando muy duro en este último tiempo debido al lanzamiento de su nueva marca de cosméticos, pero entre tanto trabajo ella no se olvida de sus seguidores en las redes sociales .

La influencer hizo el juego de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta personal en Instagram y un usuario le pregunto “¿No sentiste celos de Karol cuando Pipe tuvo que besarla?”, haciendo referencia a la oportunidad en la que Pipe Bueno trabajó en una serie de Disney, donde actúa junto a Karol Sevilla.

Luisa Fernanda W aprovechó el momento para responder y dijo “Te cuento, en modo de chismes, en este momento Pipe está grabando otra serie en donde le toca besar a otras chicas, que por cierto son divinas. ¿Qué me toca hacer a mí? Entenderlo y apoyarlo”.

Así mismo la empresaria aseguró que espera a que la producción salga al aire y así ver si en realidad le dan celos o no. “En resumidas, yo soy generosa con mi pareja y yo la apoyo así no me encante lo que esté viendo”.