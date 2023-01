Maleja Restrepo publica video de Tatán Mejía sin nada de ropa: "Tremendo bumper"

Para nadie es un secreto que la pareja conformada por Maleja Restrepo y Tatán Mejía es una de las más queridas que hay en el mundo de la farándula nacional y quienes por medio de las redes sociales se muestran tal cual son, dejando claro que se eligen todos los días sin importar lo que suceda.

Los esposos suelen ser bastante activos por medio de sus redes en las que comparten fotos o videos de sus trabajos y momentos en familia con sus hijas Guadalupe y Macarena, sin embargo, hace poco Maleja Restrepo sorprendió a más de un seguidor al publicar una imagen que despertó los suspiros de más de una persona.

Por medio de su cuenta personal en Instagram, la presentadora quiso despertar la envidia de sus fans al compartir una foto de su esposo completamente desnudo.

En la imagen que está a blanco y negro se puede ver a Tatán Mejía en la cocina de espalda, al parecer, preparando un café. Junto a su posteo Maleja escribió: "Ahora a él también le tocó hacer café...".

Como era de esperarse, el posteo de la joven influencer despertó todo tipo de comentarios y fue publicado en diferentes redes sociales de chismes.

Por otro lado, recordemos que hace poco Tatán Mejía respondió cómo hace para mantener encendida la llama del amor en su matrimonio: "Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen a su compañera con la que van a pasar el resto de su vida, eso es completamente diferente".

"Todo el mundo está buscando una mujer igualitica a uno, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de que hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, no, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y compartimos pasiones, pero sí el mensaje es: escojan bien. Si tienen una buena mujer a su lado, no la dejen ir porque puede ser el mejor regalo que les da la vida o el peor error que pueden cometer", finalizó diciendo Tatán.

