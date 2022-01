Mamá de Yina Calderón arremetió contra Epa Colombia por burlarse de las cirugías de su hija

Para nadie es un secreto que entre Yina Calderón y Epa Colombia no hay una buena relación y siempre que pueden hablan mal de la otra en las redes sociales .

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , Epa Colombia aprovechó una pregunta de uno de sus seguidores para hablar mal de la empresaria de fajas y asegurar que Yina tiene la cara deformada.

"Yo no me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo amor, porque uno de ir a un lado, luego ir al otro lado, a uno le deforman la cara, y si no le deforman la cara queda como Yina", fue lo que dijo Epa Colombia.

Los comentarios de la empresaria de keratinas dieron mucho de que hablar y llegó a oídos de la mamá de Yina Calderón quien no dudó ni un segundo en defender a su hija.

Por medio de otro video en Instagram, Merly Ome arremetió contra Epa Colombia y le dejó los puntos claros: "Este mensaje va para esta niña Daneidy, más conocida como Epa Colombia. Yo le quiero preguntar, como mamá de Yina, ¿qué le pasa con mi hija?, dígame. A uno de mamá no le gusta que hagan esos comentarios refiriéndose a sus cirugías, ella si se operó es el cuerpo de ella, creo que ella a usted no le pidió consentimiento ni plata, entonces no se que es lo que tiene con mi hija".

Además habló de la sexualidad de Epa Colombia: "Mire Daneidy, si a Yina le gustaran las mujeres le ayudaría con Yina porque usted me parece una pelada emprendedora, echada pa´ lante, pero pailas, a Yina no le gustan las mujeres".

La respuesta de la mamá de Yina Calderón se llevó todos los aplausos y los internautas apoyaron la forma de defender a su hija de los comentarios de Epa Colombia.

"Eso Hace Toda Una Señora Con Mucho respeto se Lo Dijo y Sea Como Sea mamá es Mamá 🙏", "Si señora así se habla", "La verdad si ya la epa se la tiene es montada a yina ya cansa pareciera tragada jajajajaj 😬", "Las mamás como siempre haciendo respetar a sus hijos ", fueron algunos de los comentarios de seguidores en las redes sociales.