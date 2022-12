¡Mamacita! Con sensual baile en bikini, Carmen Villalobos dio la bienvenida al mes de julio

Carmen Villalobos quiso regalarles a sus seguidores un baile muy sensual. La actriz aprovechó el comienzo del nuevo mes para compartir una atractiva grabación que ha generado halagos por montón.

La costeña movió su cuerpazo con ritmo en la playa, luciendo un despampanante vestido de baño azul con círculos blancos.

Dicha publicación fue compartida como un recuerdo, pues aseguró que extraña volver a la playa, lo cual no ha podido hacer debido a la cuarentena por coronavirus.

“Bienvenido julio, el mejor mes. Así́ estemos viviendo estos momentos recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Esto fue hace 1 año más o menos en Cartagena”, posteó la actriz.

“Eres tan hermosa”, “mis ojos están viendo la divinidad”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron.

Al poco tiempo de haberlo publicado, superó el millón de reproducciones.