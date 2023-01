Mara Cifuentes posa en bikini y le llueven comentarios: "Se le nota la barita"

Mara Cifuentes es una modelo transgénero colombiana y quien con el paso de los años se ha sabido ganar su lugar en el mundo de la farándula nacional, siendo un ejemplo a seguir para muchas personas.

La joven en varias oportunidades ha hablado de su cuerpo, tema que sigue siendo hoy día un tabú y varias personas no la aceptan debido a que ella se siente mujer, pero Mara dice que es feliz como es y en realidad es lo que más importa.

Por ese motivo, hace poco la modelo decidió publicar una serie de fotos en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen millones de personas, posando con un diminuto bikini de color rojo dejando ver su marcado abdomen y grandes lolas, sin embargo, hubo un detalle en el que muchos se fijaron.

Y es que en la parte de la tanga a Mara Cifuentes se le marcó su miembro masculino, lugar de su cuerpo que ella ha dicho en varias oportunidades que no se va a operar.

Debido a esto, a la joven modelo transgénero le llovieron comentarios de todo tipo en su publicación de Instagram, tanto es así que sus fans se enojaron y la defendieron de los mensajes negativos.

"Es un ser humano respeten y dejen de ser abusivos con sus comentarios tan desagradables", "Aquí veo los comentarios y con eso me convenzo cada día más de que el ser humano es la peor plaga que este mundo habita, vergüenza y tristeza simplemente", "Definitivamente que comentarios tan falta de empatía, ella siempre ha dicho que no se hará cambio de sexo, no entiendo cuál es el énfasis en eso, respeto por la diferencia", son solo algunos de los comentarios defendiéndola.

Mientras que otros hablaron de su miembro: "👎 Quiere ser mujer, pero no lo es completamente. Pobrecillo o pobrecilla", "Bien escondida y pegada guauuu 😮😮", "Se le nota la barita 😮", entre otros.

