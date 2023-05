Mara Cifuentes preocupó a sus seguidores tras subir video desconsolada

Mara Cifuentes es una modelo trans antioqueña muy famosa en el mundo de la farándula, la cual ha dado mucho de que hablar por diferentes razones, la última de ellas cuando habló de sus adicciones en el programa 'La Red' de Caracol Televisión, en el que dijo haber probado una droga por primera vez en el 2020.

Cifuentes reveló que tras una ruptura amorosa vivió momentos muy difíciles y a sus 27 años tuvo que ser internada varias veces en clínicas de reposo, donde fue tratada por profesionales de la salud, saliendo renovada y volviendo a modelar, pero desafortunadamente hace algunas horas preocupó a sus fans y dejó la duda de si tendrá que volver a uno de estos lugares.

La modelo hizo un 'en vivo' donde contó cómo se sentía y algunas experiencias que la tenían muy alterada, ya que lloraba desconsolada pidiendo ayuda a las personas que la estaban viendo. Según ella, tenía pensado viajar a visitar a su mamá para celebrar el 'Día de las madres', pero no pudo hacerlo, pues las autoridades aeroportuarias se lo impidieron debido a que estaba alterada.

“Ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo”, dijo Mara Cifuentes, haciendo alusión a que su estado de salud mental estaba afectado debido al consumo de drogas, confesando que posiblemente deberá volver a ser internada.

Finalmente, la joven se mostró desconsolada, al parecer por otra decepción vivida hace algunos días: “Yo no soy una mala persona. Yo he cometido errores, pero yo no me merezco que me traten tan mal. Yo no me merezco las mentiras”.

Los seguidores de la modelo han dejado varios mensajes de apoyo, pues están preocupados por su estado de salud, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre y que estando tan frágil es muy vulnerable a muchas cosas.

