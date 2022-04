Mara Cifuentes sacó a relucir a 'Kevin', el niño que era en su adolescencia

La bellísima modelo trans Mara Cifuentes logró robarse la atención de todos sus seguidores de Instagram, al desempolvar el baúl de los recuerdos y revelar a través de un carrusel de fotos, algunas imágenes de su adolescencia cuando lucía como un niño.

La foto que con tan sólo 4 horas de haber sido publicada ya cuenta con una alta cifra de 'likes', vino acompañada de una emotiva reflexión dedicada a ese niño que escondía en el fondo de su corazón la gran mujer que es hoy.

"Sigo siendo la misma solo que con más estilo. No me vas a ver caer, después de tocar el fondo toma impulso y levántate solo existe camino hacia arriba. A nadar sirenita todavía queda mucho que hacer. Me amo ver esa foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí". escribió la modelo en su post.

Y es que para nadie ya es un secreto que a 'Kevin', como la bautizó su madre a los pocos días de haber nacido, le tocó pasar por muchas pruebas para lograr ser lo que siempre soñó; pues en diferentes ocasiones la modelo ha contado en entrevistas que durante todo su proceso de transformación, se ha enfrentado a situaciones fuertes relacionadas con discriminación, drogadicción y hasta intentos de suicidio.

Sin embargo, todo parece indicar que haber tocado fondo la última vez, la ha impulsado y llenado de ganas para enfocarse y aprovechar todo su potencial, ya que actualmente está muy dedicada en varios proyectos relacionados con su profesión.

