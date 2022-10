Marilyn Patiño cautivó corazones con sensuales fotos desde el sauna

Marilyn Patiño es una de las actrices colombianas más destacadas no solo por su gran talento sino que por su forma de ser se ha sabido ganar el cariño y respeto de sus millones de seguidores en todo el país.

La hermosa joven suele ser bastante activa en sus redes sociales en las que comparte fotos y videos casi que a diario mostrando momentos de su trabajo y vida personal.

Por ese motivo hace poco publicó en su cuenta personal de Instagram tres imágenes con las que puso a 'chorrear baba' a más de uno ya que posó de manera bastante sensual en un sauna.

En la primera foto se puede ver que la actriz estaba usando al parecer ropa interior de color negra acompañada de una blusa corta transparente.

Luego, Marilyn Patiño se puso un sexy vestido de baño de dos piezas con el que dejó ver su tonificado abdomen y además posó sin censura llamando la atención de más de uno.

Junto a su publicación que ya cuenta con más de 14 mil me gusta, la actriz escribió: "No es lo que esperas ver, es lo que te hace sentir bien, y ahí está la diferencia positiva para tu ser".

Y es que la belleza de la joven se debe a su rutina de entrenamiento y además la buena alimentación.

Hace poco Marilyn Patiño contó que estaba feliz con su físico y día a día trabaja por ello.

Junto a un video en el que se le ve en el gimnasio realizando ejercicio, la joven escribió: "Un día me dijeron que tenía que alzar peso para poder obtener los resultados que yo quería, yo quería estar como ahora, con buena masa muscular en piernas y glúteos, hoy siento que cada vez estoy más satisfecha, y se debe a mi disciplina la que no me deja tener muchos días en off. (solo domingos ) cada quien tiene sus objetivos y en este caso el mío es mantenerme en 60kg con buena masa muscular . Estoy feliz 🙂 💪".

