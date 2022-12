¡Más enamorada que nunca! Andreina Fiallo dedicó sentido mensaje a su novio

Aunque mantuvo su relación con un bajo perfil, Andreina Fiallo ha dejado ver, poco a poco, que está feliz rehaciendo su vida amorosa junto al futbolista Javier Reina. Antes había compartido un par de fotos sin explicar mucho, pero en las que ya se veía acaramelada.

Ahora ha expresado, sin pelos en la lengua, todo lo que siente por él. A través de Instagram, Andreina compartió una foto de los dos con un mensaje que emocionó.

“Gracias por buscarme... por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena... por tu paciencia, por tu esfuerzo, por estar, así te lo escribo en letras grandes, por sumar siempre... por ser mi amigo, pareja, amante, electricista, y todo lo que haga falta... por abrir los miles de seguros que había puesto en mi corazón, con humildad y sin afán, con hechos y mucho amor. Estoy tan orgullosa de ti mi amor, no sólo has estado a la altura de las circunstancias que no siempre son fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas, después de todo lo que me has dado en este año, que no ha sido fácil, mi apoyo, mi partner, mi cómplice... solo mereces que ame tu alma el resto de mi vida”

Para muchos que conocen su historia personal, cuando fue esposa de Fredy Guarín, la felicitaron por darse otra oportunidad en el amor y que, además, parece que su nueva pareja se derrite por ella.

Javier Reina, por su lado ya había dedicado también un amoroso mensaje y, al parecer, obtuvo su respuesta.

