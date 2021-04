“Me dejó el pelo como una chanda”: joven afirma que las keratinas de Epa Colombia son malas

En las últimas horas una joven mostró los resultados que había obtenido con las keratinas de Epa Colombia y aseguró que el producto era malo y le había dañado el cabello.

Tras hacer el reclamo por medio del chat, la misma Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, le explicó que el error había sido problema del estilista más no de la keratina.

“No le puedes dar la garantía, quien se la tiene que dar es el estilista. La keratina es muy buena y el que debe dar la garantía es el estilista”, resaltó Epa Colombia.

Posterior a eso la usuaria dio detalles sobre el asunto: “Supuestamente el que me vendieron no barría el color, pero mire como me dejó el pelo, como una chanda. Yo por querer probar los productos de ella. El estilista es una persona reconocida que ha hecho varias keratinas incluso las de ella y la morada nos pareció horrible”.

Luego de eso envió un mensaje a los estilistas recomendándoles no comprar dicho producto que según ella es malo.

“A los estilistas les digo que no la compren porque si es una vieja se queda calva o se le cae el cabello, la culpa va a caer sobre usted. Ella no responde. Cuando hice el reclamo del producto no estaba pidiendo ninguna garantía solamente estaba preguntando y lo hice de buena manera. Me dañó el color y me lo dejó feo”, señaló en el video.

El caso que se volvió tendencia por las distintas redes sociales y estos son los videos de la historia: