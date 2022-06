"Me tiene loca esa mujer": Epa Colombia derrocha amor junto a su nueva novia

Epa Colombia es una de las mujeres más reconocidas que hay en las redes sociales y a quien poco le importa lo que las demás personas piensen de ella, por ese motivo comparte algunos videos y fotos derrochando amor junto a su nueva pareja, Karol Samantha.

Hace poco, la empresaria de keratinas realizó una publicación en su cuenta personal de Instagram , en la que se le ve junto a su novia en la cama de la habitación principal en el lujoso penthouse. Allí ambas se dijeron palabras tiernas y hasta llegaron a poner voz de 'bebés'.

Publicidad

En un momento la influencer dice: "Te quería decir que te amo mucho, me están brillando los ojitos porque estoy enamorada de ti... Porque eres todo lo que necesito, eres la única. Te amo".

Algunos segundos más tarde continuó diciendo: "Amiga, ¿qué si vale la pena enamorarse?, enamórate una y mil veces, yo me enamoré por segunda vez...".

Luego, después de mostrar que su novia Karol Samantha estaba en la cocina de la casa, Epa Colombia finalizó el video y dijo: "Me tiene loca esa mujer".

La filmación fue rescatada por la cuenta de Instagram llamada Rechismes y allí varios usuarios han opinado sobre la relación de la empresaria: "Fué tan creíble! 😂", "Tragada del $$$$$ de la sugar Mommy 😂", "Jajajaja la misma parla que con Diana", "Uno enamorado si habla mucha mierda.", y muchos más.

Publicidad

https://www.instagram.com/p/Ce1bDbSjIYO/?hl=es

Recordemos que hace poco Epa Colombia volvió a ser noticia debido a que una de sus vecinas, en la exclusiva zona en la que tiene el penthouse, grabó un video que se viralizó en el que muestra la molestia que ha generado la empresaria con sus constantes ruidos desde el balcón.

Publicidad

La joven dijo en el video: "Me desconecté y empiezo a sentir el aleteo intenso y yo umm, menos mal comenzó cuando terminé el show o si no me tocaba pausarlo...".

Algunos segundos más tarde, la finaliza diciendo: "se escucha en todo el barrio... Así como cuando la Epa Colombia tiene el ruidaje del año, mari$%# que vieja más ruidosa, en el video no creo que se escuche pero que ruido".