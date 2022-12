¡Mostrando las ‘PIERNOTAS’! Así celebró Amparo Grisales el millón de seguidores

Amparo Grisales llegó al millón de seguidores en Instagram. Muy emocionada con la noticia, la actriz lo compartió en su perfil.

Publicidad

La artista quiso hacerlo de la manera más especial y sensual, pues posteó una fotografía que fue elegida como portada en la Revista aló y, en la que sus piernas fueron las protagonistas.

El resto del cuerpo lo cubrió con una chaqueta con capota.

Publicidad

Así mismo, les regaló unas palabras a todos los que la siguen y le demuestran tanto cariño.

Publicidad

“Lindas cosas me suceden. Gracias a la vida. Un MILLÓN de amigos en INSTAGRAM y esta Portada de la REVISTA ALÓ. Gracias por tanto cariño. Uds me inspiran y me motivan para darles siempre lo mejor de mi… Gracias mi gente bella por abrirnos cada noche sus corazones y volvernos nuevamente sus favoritos en el PRIME”, escribió Grisales.

Publicidad