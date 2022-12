El presentador Felipe Arias tuvo que vivir uno de los episodios más difíciles de su vida cuando sufrió problemas del corazón y tuvo que ser llevado de urgencia e internado en una clínica en la unidad de cuidados intensivos.

El periodista aseguró en una entrevista de 'Yo José Gabriel' que mientras estuvo en cama estaba al tanto de lo que pasaba con él y los médicos le decían que su situación era delicada. No obstante, manifiesta que "vio el túnel" y tenía miedo de no volver a ver a su familia.

"Todos los médicos me decían que mi situación era muy crítica (...) y cuando comenzó la reanimación yo pensaba: '¡No me dejen, por favor! Siento que cada vez me estoy yendo y hundiendo más ¡No me dejen ir!'. Y no quería dormir porque volvía a ver el túnel", contó en entrevista.

El presentador también reveló que tiene una fe católica muy profunda y se aferró a Jesucristo para salir de esa dura prueba porque afirma que "Dios le dio una segunda oportunidad"

"Yo estaba rodeado de cables, lleno de hematomas y me acordé de Jesús crucificado, eso me dio fuerza y pensé que lo que me estaba pasando a mí, comparado con eso, no era nada", dijo.