“No quiero terminar como las de Medellín”: Epa Colombia no se hará más cirugías en la cara

El pasado mes de septiembre Epa Colombia alardeó mediante su Instagram los procedimientos quirúrgicos que se había practicado en la cara.

Daneydi Barrera quien interpreta a la famosa influencer nuevamente habló del tema y aseguró que no se hará más operaciones.

“Para los que me preguntan, sí, yo tengo varias cirugías en la cara, pero ya me voy a dejar la cara quieta porque me da miedo”, señala la mujer.

Pero hubo un polémico comentario que sorprendió a sus fans el cual decía lo siguiente: “Me da miedo deformarme como todas esas ma#%^*s de Medellín. Perdón amigas, perdónenme, pero es la verdad”.

Esto indignó no solo a las antioqueñas, sino al resto de mujeres en general.

Muchos de sus seguidores no están satisfechos con el aspecto de su rostro y en varias oportunidades la han criticado.