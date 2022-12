"No sé si están juntos y no me importa", Maluma volvió a Instagram y habló de Neymar

Maluma es uno de los cantantes colombianos con más proyección internacional, pues su música lo ha llevado a ganarse millones de faánticos en todo el mundo. Recientemente, había desactivado su cuenta de Instagram con más de 52 millones de seguidores, pero este jueves 20 de agosto regresó a las redes.

El cantante lanzó una nueva canción e hizo un live para contar detalles de su vida personal y aclarar que su tema 'Hawái' no tiene que ver con un episodio de su vida.

"Quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, pero jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida y yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no. Terminé mi última relación bien, feliz, cada quien se fue por lo suyo", recalcó Maluma entre risas.

Ela rtista también dejó claro que no tiene ningún problema con Neymar.

"No se dejen engañar ni me estén involucrando a mí en esos temas ajenos que yo no tengo nada que ver. No ha pasado absolutamente nada, no sé si están juntos y no me importa porque cada quien hace su vida y lo que se le da la gana. Si están juntos me parece muy bien, todo el mundo necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún p#$ con él", rafirmó el paisa.

Finalmente, aunque fue captado muy romántico con una joven en Nueva York, aclaró que no está enamorado.

Estos son apartes del live que dio el cantante en su cuenta de Instagram

