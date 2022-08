“No sirvo para la gente hipócrita”: Yina Calderón manda indirecta a amigo por irse con Epa Colombia

Yina Calderón es una de las influencers, Dj y empresarias que suele generar controversia en sus redes sociales por diferentes temas, en esta oportunidad los inconformismos que se han venido presentando entre ella y Epa Colombia crecieron por un problema reciente.

La influencer sacó a la luz una relación interpersonal en la que involucra a la empresaria de keratinas luego de que le preguntaran por Will García, quien era bastante cercano a ella y mantenían un fuerte vínculo de amistad.

Recientemente, Calderón a través de unas historias en su cuenta de Instagram, expresó todo lo que pensaba de la actual situación de Will García al ser amigo de Epa Colombia.

En la clásica interacción con los seguidores a través de la caja de preguntas, Yina Calderón quiso darle respuesta algunos seguidores que la cuestionaron porque ya no se le veía con Will, en donde sin filtro y con toda sinceridad, manifestó que le agradecía a Epa Colombia por quitárselo del lado.

“Yo la verdad, pensaba que él era mi amigo. Creo que fueron muchos años que estuve ahí, firme. Lo metía a todo lo mío, pero no es mi amigo”, dijo inicialmente Calderón.

Seguido, la influencer no se quedó con las ganas de referirse a Epa Colombia y de contar abiertamente todo lo que pasó con su amigo, que al parecer ya no lo considera de tal manera, agregando a su respuesta que él estaba haciendo las cosas como quería sin importarle la mala relación con la empresaria de keratinas.

“Lambón, lambiéndole a la otra... y yo no sirvo para la gente hipócrita, conveniente y que se le arrima al árbol que más dé sombra. Eso no va conmigo, ustedes saben que yo odio la gente lambona, entonces, no es mi amigo, ya no lo es” manifestó la Influencer.

Luego de seguir con sus historias, agradeció a Epa por quitarle de su vida a una persona que considera que no le aportaba nada en absoluto, ya que aseguró que Will en determinado momento habló mal de Daneidy, situación que le generó disgusto y desconfianza.

“El hecho de que no la vaya con ella no quiere decir que ustedes no lo puedan ir... Pero mis íntimos, los que dormían conmigo, los que algún día les tendí la mano, los panas, los que tú consideras tus amigos, que pensaban y decían mil cosas de ella. Y hoy amiguis”, dijo Yina Calderón.

Dando final a su respuesta en sus historias, Yina aclaró que no se referiría más a Will ni a Epa Colombia, por lo que puso de ejemplo su amistad con Junior Flores, afirmando que él si no la traicionaría de tal manera.

“Junior puede ser lo que sea, pero no se va a poner de lambón con la gente que a mí no me cae bien, porque entiende y sabe que es mi íntimo, que era mi íntimo. Yo no creo que él sea igual de doble”, concluyó Yina Calderón en su cuenta de Instagram.

