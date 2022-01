Novia de Epa Colombia revela detalles sobre el futuro bebé de la pareja

Epa colombia y la futbolista Diana Celis son una de las parejas más queridas en la farándula Colombiana y siempre han dejado claro el amor que se tienen.

Hace poco se reveló que la pareja quería tener un bebé ya sea por fertilización in vitro u otro mecanismo de concepción.

Por medio de la cuenta de Instagram de la deportista, Diana Celis, hizo el mecanismo de preguntas y respuestas, momento preciso para aclarar algunas dudas de sus seguidores.

Para comenzar, ella habló de su amor por la influencer: "La verdad hace mucho tiempo me dejó de importar que la gente piense que yo estoy con Daneidy por el dinero porque no es así. Yo sé qué es lo que siento por ella desde mi corazón y mente. Le he demostrado que el dinero no me va a detener a su lado".

Otro de sus seguidores le preguntó sobre la maternidad, y la futbolista respondió: "Yo le propuse a ella que tuviéramos un hijo porque a mí me encantan los bebés. Los amo. Le dije que le pagaba todo el procedimiento para que lo tenga en su pancita".

Sin embargo, Diana Celis no mencionó cuándo tienen pensado con su pareja comenzar el procedimiento.

Así mismo, recordemos que Epa Colombia le propuso matrimonio a su novia por medio de las redes sociales , y aunque aún no se sabe si la futbolista aceptó la propuesta, lo que si es cierto es que su relación va 'viento en popa'.