Óscar Naranjo revela lo que pasó en realidad después de mechoneada de Elianis Garrido

Óscar Naranjo , quien se dio a conocer en Colombia tras una polémica participación en un reality de televisión, ha venido siendo tema de conversación a lo largo de los años por su particular forma de ser y las decisiones de su vida entre las que asegura que dejó de ser gay tras convertirse al cristianismo.

El joven es especialmente recordado por su paso en un realty en 2012 en el que tuvo constantes problemas de convivencia con varios participantes entre los que, incluso, fue agredido por la ahora presentadora de televisión Elianis Garrido , con quien compartía casa estudio.

Dicha agresión física en la que Elianis mechoneó y estrujó a Óscar Naranjo luego de intercambiar insultos, le costó la eliminación a la participante del programa, un evento que quedó en la memoria de miles de personas que aún reviven aquel episodio en redes sociales.

Recientemente Óscar fue entrevistado en una sección de farándula en la que, en medio de varias anécdotas, recordó el polémico momento con su compañera de reality, y con total tranquilidad se refirió a ese momento de intolerancia y además reveló lo que ocurrió en realidad luego de que ambos salieran del programa, pues algunos rumores decían que, supuestamente, después de la mechoneada los problemas entre ellos habían seguido.

El joven aseguró que cuando el programa llegó su fin, todos los participantes se reunieron en un hotel para la grabación de la premiación y que justo a allí se volvió a encontrar con la barranquillera. Sin embargo, aseguró que la relación fue muy distinta a la vivida en la casa estudio y que ambos tuvieron un comportamiento maduro, tolerante y de perdón.

Pues asegura que al encontrarse en el hotel se pidieron disculpas y que ambos tomaron el episodio como un momento por la presión de lo que vivían dentro del reality.

“Desde el momento que pasó la mechoneada, recuerdo yo que llegamos al hotel, nos pedimos perdón, no pasó nada; yo entendí que fue un reality, un concurso en el que estábamos bajo presión y lo que pasó ya pasó”, dijo Naranjo en la reciente entrevista.

De igual forma el joven aseguró, una vez más, que su situación con Elianis es tema del pasado y que actualmente no tienen ningún problema e, incluso, expresó que la admira por el éxito y crecimiento profesional que ha tenido a lo largo de estos años.

Por último Óscar Naranjo manifestó que no desea volver a hacer parte de algún reality y que "ya no soy el mismo de antes".

"Ay no, Dios mío, esa presión es fuerte. Volver a un reality de televisión, tendría que pensarlo dos veces. Cuando uno está ya centrado en lo que quiere, es que ya no me gobierno… yo dejé a un lado el mundo, los medios, para cumplir el sueño de Dios”, concluyó el joven.

