La relación entre la cantante de reguetón paisa Karol G y el cantante boricua Anuel AA fue sin duda una de las más populares y admiradas. Sin embargo dice una famosa canción que 'todo tiene su final', y efectivamente el año pasado la pareja sorprendió a todos sus seguidores cuando afirmaron que ya no estaban juntos.

Sin embargo, aunque tanto Anuel como Karol siguieron su vida con normalidad, a tal punto que el cantante ya hasta se casó con Yailin 'La más viral', sus fanáticos suelen señalar que es muy posible que el puertorriqueño aún no la haya superado.

Y es que aunque Karol G y Anuel aseguraron que su historia de amor terminó en buenos términos, un sin número de 'pullas' que vienen y van de parte y parte, han levantado sospechas de que todo no fue tan color de rosa como los artistas afirman.

De hecho hace poco el intérprete de 'Secreto' realizó una publicación en su cuenta de Instagram , la cual muchos aseguraron era para Karol G.

"¡Esto es la calle! ¡Nunca me han hecho falta planes publicitarios para crear una imagen falsa! Acuérdense de eso” escribió el cantante en el post que venía acompañado de un video de uno de sus conciertos.

Sin embargo, vale la pena aclarar que el cantante nunca hizo referencia a 'la bichota' de alguna manera. No obstante la mayoría de internautas lo tomaron como si así lo fueran y le dejaron un par de comentarios al respecto.

“Andas dolído jajaja porque Karol G te ganó todos los premios”, “Colgado de Karol estabas. Ahora tenés lo que te mereces”, “no hay hombre más dolido que él. Este es de los peores ex que no aceptan que su expareja tiene mejor éxito que él”, “nada más sabes tirar indirectas”, “ese comentario suena ardido”. Fueron algunos de las reacciones que sobresalieron en dicha publicación.