Papá de Gerard Piqué se pronuncia sobre fuerte tiradera de Shakira

Desde que la artista Shakira lanzó junto a Bizarrap la 'sesión #53' en la que da duras pullas a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía, ha estado bajo la atenta mirada de cientos de internautas que están pendientes de cada una de las reacciones de las personas involucradas en esta historia.

Dos de ellos son los papás del deportista español quienes resultaron incluidos en la canción en la parte que dice: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

De esta manera quedaría claro que la relación entre Shakira y los padres del futbolista ya no es buena, muy diferente a lo que fue en el pasado.

Por ese motivo, los medios de comunicación a nivel internacional han tratado de hablar con los exsuegros de la cantante y hace poco lograron obtener las primeras palabras del señor Joan Piqué.

Mientras daba un paseo con su mascota, el señor fue perseguido por los paparazzi y luego de ser bombardeado con preguntas dijo: "sin comentarios".

Tonino y Joan Piqué reaccionan ante el tema musical de Shakira https://t.co/IvPlnCLy3Y pic.twitter.com/t9Ay4M2iun — CHANCE (@CHANCE_es) January 14, 2023

Por otro lado, recordemos que los paparazzi españoles no le han quitado la mirada de encima a la casa de la barranquillera en Europa y por ese motivo hace poco se viralizaron varias fotos en las que se ve en uno de los balcones de la enorme mansión, una bruja de tamaño real que mira hacia afuera.

Pero luego de ver detenidamente, algunos periodistas comenzaron a asegurar en las diferentes redes sociales que la bruja estaba mirando exactamente a la cocina de la señora Montserrat Bernabeu.

Según la letra del tema, parece ser que Shakira en el último tiempo no siguió con la buena relación con sus suegros y ese sería el motivo del párrafo de la canción.

Shakira, desde hace tres meses, tiene colgada en su casa, en una de las terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus suegros, una bruja de tamaño real. 🙊 pic.twitter.com/8AgqpxJiUL — PakyShak 🐺 (@Paky_Shak) January 13, 2023

