¡Para reflexionar! El duro mensaje de Gianluca Vacchi para "moralistas envidiosos"

Gianluca Vacchi siempre se ha caracterizado por sus excentricidades, alocados bailes y lujos que presume en redes sociales para compartir con sus más de 16 millones y medio de seguidores en Instagram.

Ahora que espera su primer hijo junto a la modelo Sharon Fonseca parece estar más feliz y reflexivo que nunca, pues sorprendió a todos los fans con unas palabras que dijo a quienes lo critican.

El multimillonario habló de los moralistas que no se permiten el placer por envidia.

"El mundo es lleno de moralistas. Los moralistas son los que critican a los demás que viven buscando el placer. Hablan de sentido de culpa, de deber y dicen que vivir buscando el placer es una culpa. Yo te digo que cuando yo hago mi deber tengo derecho a buscar el placer. Entonces ellos renuncian a todos su placeres excepto al placer de meterse en tu placer. Ellos dicen que las personas que ríen no son personas serias. Yo te digo que no es así que las personas que no ríes son los que no son serios. Ellos quieren verte vivir sufriendo en las reglas y hablan de ética, son lo que tanto hablan que no tienen tiempo de practicarla. Y recuerden, la indignación de los moralistas es envidia con la aureola aquí", dijo Vacchi.



Gianluca recibió muchos aplausos de famosos y seguidores por sus palabras sabias

