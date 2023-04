Piqué estaría listo para ser papá por tercera vez y no sería con Clara Chía

El mundo del espectáculo no deja de hablar Gerald Pique, pues además de confirmar su separación de Shakira y salir en público con su nueva pareja, Clara Chía, ahora se rumora que estaría pensando en tener su tercer hijo.

Según la prensa española, el exfutbolista del Barcelona estaría "buscando la niña"; sin embargo, Clara Chía no se embarazaría, sino que optarían por un vientre de alquiler, método que han usado grandes del futbol como Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Sobre el papel de Clara Chía, se supo que en principio Piqué le propuso quedar embarazada pero ella se habría negado, por lo que solo acompañaría al exfutbolista en su proceso y sueño de ser papá nuevamente; esta vez de una niña.

Esta información fue dada a conocer por el argentino Javier Ceriani, en el programa 'Chisme no Like' y fundador de Kosmos; sin embargo, la información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

Hay que recordar que a Piqué y Shakira solo les tomó un año de noviazgo tomar la decisión de tener a su primer hijo, Milán, por lo que según allegados al exfutbolista, siempre ha soñado con tener varios hijos.

Por su parte, según lo último que se supo de su expareja, Shakira, uno de los pedidos a los medios de comunicación, tras su cambio de residencia, fue respeto para ella y sus hijos en su nueva etapa en la ciudad de Miami.

"Mis hijos Milán y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona", señaló la barranquillera.

Shakira y Pique se separaron en junio de 2022, tras diez años juntos. Medios locales señalan que la cantante se ha instalado en Miami Beach, el área turística y playera por excelencia de la ciudad del sur de Florida, aunque matizan que podría tratarse de una ubicación temporal antes de trasladarse a Indian Creek, una isla donde viven multimillonarios y famosos de todo el mundo.

