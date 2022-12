¡Por fin! Martina La Peligrosa habló de su SEPARACIÓN y de su nuevo novio

Martina La Peligrosa se separó en 2017 de su esposo Jairo Barón, guitarrista y arreglista con quien trabajó varios años. La pareja se separó tras 10 años de relación.

El programa La Red del Caracol Televisión la entrevistó y ella aseguró que se siente mucho más tranquila para hablar del tema.

“Al ser una persona pública uno está más expuesta a muchas cosas. Cuando uno deja muchos espacios para que opinen y pues yo no me quería llenar desea energía y no quería decir lo que no era. Hay que perdonar por esa persona y hay que perdonar por uno”, señaló Martina.

Martina aclaró que su canción La propia tusa nació a raíz de esa ruptura.

“Hay muchas vivencias con la pareja. Después de estar tantos años con esa persona uno se siente desubicado. He pasado por etapas de mucho sufrimiento, de dolor, de llorar, etc”, añadió.

Sin embargo, dice estar feliz desde hace más de un año con su nuevo novio, el productor Diego Jaimes.

“Es una persona bonita, que me quiere y me respeta. Estoy enamorada”, dijo sonriente la artista.

