¡Qué fuerte! Mara Cifuentes confesó su adicción por las drogas; un enamorado la habría inducido

Mara Cifuentes, reconocida modelo por su participación en el reality 'La agencia' , hizo duras confesiones a través de sus redes sociales. Según contó, un hombre del que estaba muy enamorada la hizo caer en el abismo de las drogas, más específicamente, en el 'tusi'.

La modelo reconoció que durante el último año ha tenido que batallar contra diferentes situaciones en su vida, entre ellas, la depresión, las señalaciones en redes sociales por su transición y las adicciones.

Según la versión de la mujer, en diciembre de 2020, fue inducida a consumir la droga sintética 'tusi' mientras se encontraba en compañía de amigos y Camilo, un hombre con el que tenía un romance pese a que este ya tenía otra relación.

En las fuertes declaraciones, Mara dejó claro que aunque el 'le ofreció' ella tomó la decisión de probar.

“Me dio marihuana y algo más fuerte que me durmió. Pudieron internarme en Bello en la clínica mental. Me hicieron firmar un documento en ese estado, permitiendo mi ingreso al hospital como una persona que no puede tomar decisiones por sí misma y me dejaron ahí encerrada”, comentó.

Y agregó: "Siempre me dejó claro que así fuéramos novios, él necesitaba otra novia que tuviera vagina. Yo tenía tantas ganas de estar con él, yo sentía que era el amor de mi vida. Él me licuó el cerebro con una batidora.", escribió.

Cifuentes además se pronunció acerca del supuesto romance con Nicolás, compañero de reality, pues dejó claro que nunca existió nada entre ellos y que cuando ingresó al reality ya tenía un anillo de compromiso que le había dado Camilo.

La modelo confirmó que cuando fue internada no solo fue por su adicción, sino por un intento de suicidio tras una pelea con Camilo. Por el momento, Mara Cifuentes continúa batallando contra la depresión y ansiedad.

Vea las declaraciones completas en el siguiente video: