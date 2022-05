Raphy Pina, prometido de Natti Natasha, fue sentenciado a 41 meses de prisión por posesión de armas

Este martes 24 de mayo se dio a conocer la sentencia contra el productor musical Raphy Pina tras ser hallado culpable por posesión ilegal de armas.

El prometido de la cantante Natti Natasha deberá cumplir 3 años y 9 meses en una cárcel, según dictó el juez Francisco Besosa.

Publicidad

La periodista Laura M. Quintero, de El Nuevo Día, contó por medio de su cuenta de Twitter que Pina lamentó la "reputación de narcotraficante" con la que queda: "Nunca nada de eso que se presentaba contra mí, era real ni se evidenció en un tribunal".

Así mismo, la periodista informó que al productor musical "se le entrecortó la voz entre sollozos en tres ocasiones", la primera cuando habló de su padre, la segunda cuando le pidió al juez que lo dejara regresar con su familia y la tercera cuando dijo que amaba a sus familiares presentes en la sala.

Recordemos que desde fin de año del 2021, Raphy estaba en arresto domiciliario en Puerto Rico y tenía un brazalete electrónico para poder controlar sus movimientos.

Según lo que informa El Nuevo Día, el productor musical se deberá entregar esta misma tarde ante las autoridades y deberá pagar una sanción de 150 mil dólares. Además, tras estar en la cárcel, deberá pasar 3 años más en libertad condicional.

Publicidad

Hace poco, el prometido de Natti se despidió de sus seguidores en las redes. Junto con una foto suya escribió: "Los quiero mucho! Nos vemos pronto. Gracias por sus oraciones!".

Algunas horas antes de conocer la sentencia, Raphy Pina recordó a su padre en las redes sociales. Junto con una captura de pantalla, escribió: "22 años 22 años de mi prueba más mala en la VIDA . Aunque el día 22 de este mes me mandaron una bendición, este año #22 me toca con lágrimas en los ojos, enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana . Que duro a sido para quien simula tener una coraza eterna. Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero se que tú conoces la verdad y el por que sigo adelante. Me toca otra más, otra MÁS . Aún sigue explicándose por que me regalaste ese único libro para que lo leyera 📕 . Gracias por sus oraciones 🫶🙏🏻 #Seguireaprendiendo 🖤".