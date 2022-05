Ricardo Montaner es cuestionado por confusas palabras que dijo en uno de sus shows

Después del nacimiento de su nieta Índigo, Ricardo Montaner retomó su carrera musical y algunos conciertos que fueron muy esperados por sus fans.

El artista venezolano brindó el pasado 30 de abril un show único en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá y en medio de su presentación, el cantante aprovechó para mandarle un mensaje a sus seguidores colombianos, palabras que luego despertaron confusión y en las redes sociales han tenido todo tipo de reacciones.

Publicidad

Lo que dijo Ricardo Montaner fue: "A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre te quiero llevar, a la que teníamos antes. Cuídate, Colombia, cuídate".

Aunque el intérprete de 'Me va a extrañar' no aclaró a que se estaba refiriendo, varios internautas han opinado que él estaba hablando de la situación política que está viviendo Colombia, ya que pronto son las elecciones presidenciales.

Publicidad

El video de ese momento ya se viralizó en varias redes sociales y cuenta con miles de reproducciones y comentarios pidiéndole al artista que aclare lo que quería decirle a los colombianos: "No se entiende como una persona con sus convicciones, no entiende el espíritu de solidaridad, de hermandad, de amor al prójimo. Prefieren acabar la paz, vivir en guerra y en conflicto.", "Ricardo Montaner, Venezolano que no quiere que nuestra Colombia se vuelva otra dictadura", y muchos más.