"Se perdió de tres restaurantes": participante de El Desafío resultó ser exnuera de Don Jediondo

El reality de supervivencia ' El desafío The Box' sigue sorprendiendo a todas las noches a todos los colombianos, incluso a quienes hacen parte de su elenco. Esta vez Lina Duran, una de las participantes perteneciente al equipo 'Alpha' tuvo un encuentro inesperado con alguien de su pasado, que llegó al programa para hacerle cumplir un castigo a sus compañeros de 'Beta'.

Se trata de 'Don Jediondo', quien personificado como 'Godoy' estaba visitando la ciudad de las cajas para hacerle ver la vida de cuadritos durante toda una noche, a todos los integrantes del grupo 'Beta', quienes perdieron la prueba del desafío 'premio y castigo'. No obstante cuando Andrea Serna le dio la bienvenida al comediante todos los equipos estaban presentes y él muy amablemente con el sentido del humor que suele caracterizarlo empezó a tomarlos a todos del pelo.

Publicidad

Cuando todos estaban en sus respectivas casas, la mayoría de los participantes del equipo 'Alpha' expresaron que nunca habían visto a 'Don Jediondo' en persona no obstante Lina sorprendió a sus compañeros revelando tímidamente que ella sí sin embargo, ninguno imaginó el por qué. Resulta que el hombre fue el suegro de la participante. Ella contó que se había conocido con el hijo del comediante cuando trabajaba en uno de los restaurantes de 'Don Jediondo' como mesera y ahí había surgido la relación.

Todo se puso más interesante cuando Gabriela Tafur se encontraba con los participantes de dicho equipo contándoles a cerca del beneficio que se habían ganado por llegar de primeros en la prueba, y de repente le dio la bienvenida a 'Don Jediondo', quien como era de esperarse no desaprovechó la oportunidad de tener a su exnuera cerca para hacerle unos cuantos comentarios que la hicieron poner roja.

“Hola, ¿cómo se llama… nuera, yerna?” dijo el comediante quien posteriormente agregó “Terminó con mi hijo Ricardo, que no, que no querían nada más, y se perdió tres restaurantes que le iban a dejar”.

Publicidad

El comentario hizo reír a todos, incluso a Lina quien no se salvó de las bromas de su exsuegro ni siquiera a la salida pues cuando este se despidió le dijo: “Que le vaya bien en algo en la vida, porque en el amor no fue... Chao, nuera. No era. La quiero mucho”. dijo Don Jediondo entre risas.