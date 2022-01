Hace algunos días se dio a conocer que Epa Colombia y Diana Celis habían terminado su relación ya que se dieron un tiempo.

En las redes sociales se viralizaron algunos videos en lo que se ve a Epa Colombia diciendo que su pareja le había pedido un tiempo en la relación. En la filmación la empresaria dice: "Ella me está diciendo que le de un tiempo. Entonces pues amiga, que sea lo que Dios quiera, igual pues nada, mi corazón es muy lindo, yo siempre lo entrego todo. Yo siento amiga que ella está loca... tiene problemas".

Algunos días más adelante Diana Celis habló en su Instagram y dijo que Epa Colombia fue la que le pidió tiempo: "Primero, sí, nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo la que le pedí tiempo a ella, fue ella la que me lo pidió a mí. Y tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, simplemente ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo, sabe quién soy y yo también sé quién soy, la clase de mujer que soy. Pues nada, si ella necesita tiempo, se lo voy a dar".

Lo único cierto es que parece que el amor está floreciendo de nuevo en la relación ya que la empresaria de keratinas comentó una publicación de la futbolista en la que dejó claro que esta muy orgullosa de ella y le dijo "te amo".

El mensaje de Epa Colombia fue en una foto que compartió Diana en la que se ve firmando unos papeles, lo que parece ser el contrato para seguir jugando en el equipo Santa Fé. Allí Daneidy escribió: "Realmente me siento orgullosa de ti ❤️quiero verte triunfar 🏆 sabes por qué ? Por qué tu me apoyaste tanto para ser una empresaria tan exitosa que mereces lo mejor de mi nunca te dejare sola ya que estos 6 años te sigo demostrando que nada ni nadie va cambiar esto que siento por ti te amo ❤️".