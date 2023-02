Shakira sorprende con polémica canción: "Podría matar a mi ex... Su nueva novia es la próxima"

Desde que Shakira se divorció de Gerard Piqué se ha vuelto mucho más activa en sus redes sociales en las que comparte todo tipo de contenidos como fotos y videos de su trabajo como cantante y su vida personal.

Por ese motivo, hace poco se grabó, al parecer, desde la comodidad de su casa mientras limpiaba el piso cantando un tema un poco polémico pues habla de un asesinato.

Allí se vio a la barranquillera usando unos tacones algo extraños y vestida completamente de negro. Mientras pasaba el trapero de un lado a otro, Shakira estaba cantando el tema llamado 'I might kill my ex' lo que traducido en español dice 'Podría matar a mi ex'.

'Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí?. Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que solo', dice un pequeño fragmento de la canción.

La filmación que fue compartida en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 82 millones de personas en todo el mundo, hasta el momento cuenta con más de 2 millones de me gusta y miles de comentarios de todo tipo.

Hay personas que aplauden el sentido del humor de Shakira, mientras que otros la critican por seguir enviándole, según ellos, indirectas a su expareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

"😂 Regia pa trapear en seco!😍❤️", "Queeeeeee casualidad, así me visto y me peino cuando voy a trapear 😂", "Lo único que estás logrando que tu ex y su amante se rían de ti y cada vez te irás enterando de cosas que hagan juntos solo te estás enfermando...", "Shakira la letra de esa canción es demasiado explícita y no me parece que una figura pública como tú ande patrocinando esas letras...", son solo algunos de los comentarios de sus fans.

