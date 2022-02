Shakira y Piqué celebran su cumpleaños; el mismo día pero con 10 años de diferencia

El 2 de febrero es uno de los días más especiales para la pareja conformada por la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué , ya que ambos cumplen años.

La intérprete de 'Waka Waka' nació un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla , por lo que está celebrando 45 años, por su parte, el jugador de fútbol español nació el mismo día 2, pero del año 1987 en Barcelona, España , y está cumpliendo 35.

La relación de las celebridades ya lleva 12 años, y es que muchos recuerdan cuando se conocieron en el año 2010 cuando se iba a realizar el Mundial de Sudáfrica y fue un amor a primera vista.

Cuando la relación comenzó muchas personas no confiaban en que fueran a durar tanto, ya que ambos trabajan mucho cada uno en sus respectivas profesiones, pero lo que si es cierto es que el amor superar todas las barreras y han formado una hermosa familia con dos hijos.

Por medio de sus redes sociales la pareja se muestra muy feliz, como por ejemplo, el pasado 31 de diciembre cuando compartieron unas fotos despidiendo el 2021 y dándose un beso.

La artista está volviendo poco a poco a los estudios de grabación y ha estrenado temas explosivos como 'Don't Wait Up' y 'Girl Like Me' junto a Black Eyed Peas; sin embargo, antes de volver a trabajar en lo que la apasiona, la artista no sabía que rumbo agarrar con su vida.

En una entrevista ella dijo: "Decidí que en cuanto fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación, pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas (madre y artista) y los temores que surgieron. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y de dejarlo todo".

Así mismo, aclaró que su pareja, Gerard Piqué, fue quien no se lo permitió: "Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal afuera y haz lo que sabes hacer’. Tenía razón".