“Somos novios”: Jessi Uribe confirma su relación con Paola Jara

Jessi Uribe confirmó lo que todo el mundo sospechaba desde hace algún tiempo, que tiene una relación sentimental con la cantante Paola Jara.

El propio Jessi Uribe decidió ponerle fin a los rumores que rondan en redes sociales y reveló que se conoció con la bella artista hace mucho tiempo, pero el contacto se afianzó cuando grabaron juntos la canción ‘Como si nada’.

“Pao es una mujer muy bonita, ¿a quién no le gusta Pao? Pero siempre la he admirado”, recalcó.

Dijo que todo inició muy bonito, pero ha tenido que afrontar la crítica.

“Pienso en ella, en mi ex y en mis hijos. A mí que me digan lo que quieran, que me ataquen como quieran”, indicó Jessi.

El artista confesó que “cometió errores y fue imprudente al dejarse llevar por sus sentimientos”. Sin embargo, ahora no quiere exponer a su exesposa y a sus hijos.

Finalmente, Jessi afirmó que con Paola Jara “son novios” y que preparan proyectos musicales juntos.

