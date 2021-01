Sospechoso: Esperanza Gómez y Yeison Jiménez entraron a un supuesto motel tomados de la mano

Tras asegurar en la típica y famosa dinámica de preguntas de Instagram que su mayor fantasía era Esperanza Gómez, el cantante de música popular Yeison Jiménez , publicó un video ingresando a un supuesto motel con la reconocida actriz del cine para adultos.

En la grabación compartida a través de sus historias en Instagram, el artista se baja de una camioneta con Esperanza y posterior la toma de la mano para entrar al presunto lugar “romántico”.

El video se volvió tendencia en un parpadeo y aunque se rumora que es un motel, se cree que la pareja tuvo su cuento en ese momento.

No cabe duda que Gómez no solo se ha convertido en la fantasía íntima de Yeison, sino también de cientos de miles de hombres en el mundo.

Luego de subir el curioso y peculiar video, Esperanza le reclamó por no haberla etiquetado: “¿por qué no me etiquetaste? Besitos”, luego decidió contestarle con risas asegurando que ese día muchos seguidores le estaban pidiendo que mostrara más videos y grabaciones.

Publicidad

Hay quienes afirman que se trata de un tema publicitario para el próximo éxito musical que va a lanzar, otros en cambio se atreven a decir que realmente estuvieron juntos.

El intérprete de canciones como “Aventurero”, “El Desmadre” y “Tenbías Razón”, le preguntó a sus seguidores en una de las publicaciones que si querían ver más y desde ese momento muchos están a la espera del proyecto musical o de un video íntimo que de seguro rompería con las tendencias de internet.

¿Qué crees que pasó entre Esperanza Gómez y Yeison Jiménez?