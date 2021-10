“Soy actriz, me toca besar gente que no es de mi gusto”: Lina Tejeiro por pico con Epa Colombia

La actriz Lina Tejeiro se pronunció sobre el beso que se dio con Epa Colombia durante la celebración de su cumpleaños número 30.

Lina dijo que no le vio nada de malo en darle un beso a la empresaria, ya que está acostumbrada a darse besos con personas “que no son de su gusto” por su trabajo como actriz.

“Yo trabajo en televisión. Normalmente tengo que besar a personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta. No le vi nada de malo, solo darle un beso y hacerla feliz, ya”, dijo entre risas Tejeiro.

Vea aquí sus palabras: