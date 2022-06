¿Suenan las campanas? Britney Spears contraería matrimonio este jueves en ceremonia privada

Luego de dar a conocer hace unas semanas la triste noticia de que había perdido su bebé, se rumora que 'la princesita del pop' Britney Spears contraerá matrimonio este jueves 9 de junio, en una ceremonia intima y privada que contará con un máximo de cien invitados.

El rumor lo sacó a la luz el portal de noticias de entretenimiento TMZ, quienes suelen darle siempre con la comba al palo, cuando de información relacionada con famosos se trata. Al parecer la sospecha empezó por una serie de historias que 'Brit' publicó en su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con 42 millones de seguidores, en las que la cantante expresó que estaba viviendo un día muy emotivo.

Publicidad

En el video se puede observar a la interprete de canciones como 'Toxic','Baby One More Time', y 'oops! I did it again', transportándose en un lujoso vehículo Rolls Royce junto a su prometido Sam Asghari, en el que se encontraban tomando champagne.

A dicha hipótesis se le suma que la cantante compartió a través de una foto que se acababa de arreglar las uñas, mostrándolas cubiertas de purpurina y su impresionante anillo de compromiso.

Aunque no se tiene conocimiento quienes serán las personas que conformen la exclusiva y limitada lista de invitados, si se tiene muy claro que los ausentes en la celebración serán el padre de la artista, Jamie Spears, su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn, así que quién acompañará a la 'princesita del pop' camino al altar sigue siendo todo un misterio.

Publicidad