Tatiana Orozco, expareja de Hassam, reveló un duro momento de su vida

La forma en la que algunas celebridades se desahogan cuando están pasando por una situación difícil suele ser pronunciarse a través de sus redes sociales , aunque algunos se sinceran sobre sus conflictos en relaciones de pareja, la exesposa del comediante Hassam utilizo una de sus cuentas para dar a conocer su situación.

Se trata de Tatiana Orozco, quien hace algunas semanas tuvo un incómodo y fuerte cruce con el humorista en el que el tema fue las infidelidades , ahora Orozco utilizó las redes para sincerarse después de un percance que tuvo en los Estados unidos , lugar donde reside actualmente.

La pereirana aprovechó su cuenta de Twitter para desahogarse sobre la relación que tuvo con el bogotano; sin embargo, pasó de castaño a oscuro cuando dejó una dura reflexión en su mensaje, en el que confesó que sus hijas están bajo la custodia del humorista y contó el difícil momento que atraviesa.

“A veces quisiera morirme. No hay motivos para continuar. Mi familia se quedó al lado del ‘famoso’, no les importo. Mis hijas están en comodidad, ‘Voldemort’ les ha hecho creer que no me necesitan. Pero una voz dentro me dice: a mí si me importas. No es una voz que provenga de mí”, aseguró. A pesar de que esa tristeza, después agregó: “No le voy a dar el gusto a ‘Voldemort’, claramente”.

Al parecer Tatiana sufrió de un ataque de pánico, cuando se perdió en la ciudad donde vive, lo que la llevó a refugiarse en su vehículo, en el cual no pudo aguantar la impotencia y se hizo presente el llanto, fue en ese momento que surgió la conmovedora reflexión.

No obstante la pereirana aprovechó para mostrar su resiliencia y comentar que a pesar del duro momento se pudo reponer, afirmando que: “No le voy a dar el gusto a ‘Voldemort’, claramente”. Refiriéndose a al comediante.

