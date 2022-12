¡Tiene su corazón! Yina Calderón le compró nevera al maestro Álvaro Villalba

El maestro Álvaro Villaba, integrante del emblemático dueto de música andina colombiana Silva y Villalba, tiene graves problemas de salud y su situación económica en precaria.

Su esposa, María Cecilia Arciniegas, es quien está al pendiente de él y debe asistirlo ahora que ya no puede valerse por sí mismo. No obstante, asegura que lo que gana en una tienda de víveres que tiene a veces no le alcanza.

Lo cierto es que las regalías del maestro Villalba solo suplen los gastos médicos y por esa razón su esposa debe sostener la casa con ayuda de la tienda.

Sin embargo, sumado a que los ingresos bajaron por la pandemia, la preocupación más grande es que la nevera de tienda que tenía para las ventas se le dañó y debe usar la nevera de su casa para guardar el mercado y para seguir trabajando.

Sorprendentemente, la Dj Yina Calderón tuvo un noble gesto con el maestro y le compró una nevera de tienda nueva al maestro Villaba y su esposa para que puedan seguir trabajando.

