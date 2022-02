Tremenda peinada: Andrea Valdiri le respondió a Yina Calderón tras llamarla gorda

Yina Calderón desató polémica tras opinar sobre el resultado de la cirugía estética a la que Andrea Valdiri se sometió hace algunos meses, según ella, quedó gorda; la barranquillera le respondió sin pelos en la lengua.

"Yo Admiro a Andrea, es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprenderle, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es, alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda", contó Calderón a través de sus historias de Instagram.

Publicidad

Lo que no esperaba la empresaria de fajas era que 'La Valdiri' le pegara su peinada, pues le respondió inmediatamente y hasta la llamó hipócrita.

"Esta vez no me voy a defender yo, voy a defender a mi cirujano Javier Soto (...) Yina Calderón tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita porque no conectas la lengua con el cerebro", respondió Valdiri.

Publicidad

La influencer barranquillera además salió en defensa de su cirujano, de quien destacó su trabajo y agregó: "Mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna, cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo", puntualizó con enojo.

"Coge tu lengua y métetela por lo más profundo de tu cuerpo y dile a tu mamá que te pide respeto en redes sociales que su hija tiene que respetar primero", aseguró.

Publicidad

Vea el video completo a continuación: